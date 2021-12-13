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Time назвал «Героев года»

Изобретатели вакцин от коронавируса стали «Героями 2021 года» по версии журнала Time

Фото: Hannah Beier / Reuters

Ученые-изобретатели вакцин от коронавирусной инфекции стали «Героями 2021 года» по версии журнала Time. Об этом говорится на сайте издания.

На обложке журнала — старший вице-президент немецкой компании BioNTech Каталин Карико, американские иммунологи Барни Грэм и Киззмекия Корбетт (оба разработали вакцину совместно с американской компанией Moderna), а также ученый Дрю Вайссман (разработал вакцину совместно с Pfizer/BioNTech). «Даровав миру оружие против COVID-19, эти ученые выстроили защиту против трудностей, с которыми нам еще предстоит столкнуться», — говорится в материале Time.

13 декабря журнал Time также назвал «Человека года». Им стал глава Tesla, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск. Редакция Time отметила, что Маск в 2021 году стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала другие американские компании, в том числе Boeing, в космической гонке.

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Виктория Кондратьева
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