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Путин призвал начать переговоры для исключения продвижения НАТО на восток

Путин: «освоение» территорий Украины НАТО создает прямую угрозу для России

Фото: Globallookpress.com

Россия готова предоставить НАТО проекты договоренностей, которые исключат дальнейшее продвижение альянса на восток. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Речь об этом шла на телефонных переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Российский лидер призвал начать переговоры.

Данные проекты договоренностей в первую очередь должны исключить размещение альянсом своих вооружений на Украине и в других сопредельных странах. В Кремле назвали этот процесс «освоением» и отметили, что он представляет серьезную угрозу безопасности России.

На прошедших в понедельник, 13 декабря, телефонных переговорах Джонсон пригрозил Путину серьезными экономическими последствиями в том случае, если Россия проявит агрессию в отношении Украины.

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Роман Кирьянов
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