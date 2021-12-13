Калифорния оказалась под угрозой дефицита бекона из-за любви к животным

Коалиция калифорнийских ресторанов и продуктовых магазинов подала иск, чтобы заблокировать реализацию нового закона о защите животных на фермах. По мнению коалиции, реализация закона в январе 2022 года повлечет скачок цен на бекон и другие свежие продукты из свинины из-за возможного дефицита, сообщает NBC. Издание отмечает, что новые правила могут оказаться редким случаем, когда потребители заплатят за свои убеждения и любовь к животным.

Закон требует, чтобы племенные свиньи, куры, несущие яйца, и телята имели достаточно места, чтобы стоять и поворачиваться. Для свиней это означает, что они больше не могут содержаться в узких «клетках для новорожденных» и должны иметь 24 квадратных фута (7,3 метра) полезной площади.

Судебный иск — последний шаг в бурном трехлетнем процессе принятия правил. Большинство производителей свиней не внесли изменений, чтобы соответствовать закону. Пока коалиция владельцев предприятий выступает против закона и добивается отсрочки более чем на два года, штат облегчил переход на новую систему. С наступлением нового года разрешено продавать свинину, которая обработана по старым правилам и хранится в холодильных камерах, что может предотвратить дефицит в течение нескольких недель или месяцев.

Представитель Общества защиты животных Соединенных Штатов Джош Балк сказал жителям Калифорнии, что не стоит бояться «заявлений свиноводческой промышленности об апокалипсисе». Однако, по оценкам Университета штата Северная Каролина, новый стандарт обойдется примерно на 15 процентов дороже в расчете на одно животное для фермы с 1000 племенных свиней. Национальный совет производителей свинины оспаривает право Калифорнии навязывать стандарты предприятиям в других штатах, но пока эти попытки не увенчались успехом.

Калифорния является крупнейшим в стране рынком для свинины. По данным Rabobank, международной компании по оказанию финансовых услуг в области продовольствия и сельского хозяйства, производители таких крупных штатов, как Айова, ежемесячно обеспечивают калифорнийским ресторанам и бакалейным лавкам более 80 процентов продукта. Ограничение поставок может отразиться на жизни штата, который потребляет около 13 процентов свинины в стране.

Ранее Массачусетс одобрил аналогичный закон о защите животных, который вступит в силу в следующем месяце, но законодательство штата рассматривает возможность отсрочки на один год из-за проблем с поставками.

На август 2021 года только четыре процента свиноводческих хозяйств соответствуют правилам нового закона. Согласно исследованию консалтинговой фирмы Hatamiya Group, в случае ограничения поставок в Калифорнию цены на бекон подскочат на 60 процентов. Однако аналитики прогнозируют, что по началу действие правил не сильно отразится на покупателях других штатов, даже при резком росте цен на свинину в Калифорнии.