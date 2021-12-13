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Девушка потратила миллионы рублей на внешность демона и показала результат

Американка нарастила клыки и покрыла тело пирсингом ради внешности демона
Кирстин Миллиган

Кирстин Миллиган. Фото: @theactualorylan

Жительница Техаса изменила свою внешность до неузнаваемости, став похожей на демона, и показала результат пользователям сети. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 22-летняя Кирстин Миллиган (Kierstyn Milligan) впервые заинтересовалась модификациями тела в 14 лет. Свою первую татуировку девушка сделала, когда ей исполнилось 15 лет. Она объяснила, что с самого детства имела представление о том, как она хочет выглядеть в старшем возрасте. Героиня материала считает, что на данный момент ей удалось осуществить мечту.

В общей сложности на преображение внешности Миллиган потратила больше 34 тысяч фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей). В частности, она увеличила грудь, нарастила клыки, проколола соски, нос, переносицу и язык, а также покрыла все тело, лицо и глазные яблоки татуировками.

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«Раньше я не принимала себя и не понимала, кто я такая. Теперь это не так. Я чувствую уверенность и люблю себя больше всех на свете. Многие люди называют меня уродливой и говорят, что я выгляжу как демон. Однако есть и те, кто восхищается моим внешним видом», — призналась она.

Миллиган объяснила, что татуировки помогли ей справиться с дисморфофобией (психическое расстройство, при котором человек чрезмерно тревожится по поводу изъяна в своем теле — прим. «Ленты.ру»). Она подчеркнула, что планирует сделать еще несколько изображений на лице в январе 2022 года.

«Единственный совет, который я действительно могу дать всем, кто хочет изменить свою внешность, — делать это только из любви к себе и для собственного счастья. Мы должны совершать только те поступки, которые приносят нам радость», — заключила американка.

Ранее в декабре тату от неумелого мастера прославило девушку в сети. На размещенных в сети кадрах Холли объяснила, что развелась с мужем и решила сделать рисунок на предплечье, чтобы облегчить душевную боль. Для новой татуировки американка выбрала изображение в виде стопки книг, окруженной цветами. Холли отметила, что, когда пришло время переносить рисунок на кожу, мастер начал странно себя вести.

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Таисия Косинцева
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