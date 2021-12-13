По Владикавказу начал курсировать новогодний трамвай
По Владикавказу начал курсировать бесплатный новогодний трамвай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления культуры городской администрации Руслана Марзоева.
Он рассказал, что транспорт запустили 12 декабря, а работать он будет до 9 января. Он будет ездить по городу все эти дни, кроме 31 декабря и 1 января. «В салоне трамвая волшебную атмосферу будут поддерживать традиционные новогодние фильмы и мультфильмы, а также горячий чай и мандарины», — отметил Марзоев.
Каждый день празднично украшенный трамвай будет стартовать с остановки перед входом в Центральный парк имени Хетагурова на проспекте Мира. Рейс будет запускаться в 18:00, а весь маршрут займет около 75 минут. Уточняется, что в связи с пандемией коронавируса количество мест в трамвае будет ограничено.
Ранее стало известно, что во Владикавказе фасад дома-музея режиссера Евгения Вахтангова отреставрируют кирпичом XIX века. Старинное здание находится на берегу Терека, его передали театру в 2020 году. Вахтангов прожил в нем большую часть жизни, поэтому там решили создать музей с театральным залом, арт-кафе и экспозицией с воссозданием убранства XIX века, а также личными вещами и фотографиями режиссера.