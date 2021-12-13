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Раскрыт характер травм пострадавших при взрыве в подмосковном монастыре

При взрыве в гимназии при Серпуховском женском монастыре 11 человек обратились к врачам

Фото: Татьяна Панкратова / РИА Новости

В результате взрыва в гимназии при Серпуховском женском монастыре 11 человек с травмами обратились за медицинской помощью. Подробности раскрыл mk.ru в Telegram-канале.

Стало известно, что 15-летний Иван Г. получил ушибленные раны бедер, ожог голени, после чего его госпитализировали. Также 17-летний Максим И. получил ожог правого колена, 17-летний Кирилл С. — черепно-мозговую травму, однако от госпитализации отказался. Кроме того, 13-летний Святослав К. доставлен в медучреждение с ссадиной левой голени.

Уточняется, что 14-летний Виктор Р. доставлен в больницу с ушибом бедра, 12-летняя Анна Ф. — с сотрясением мозга, 11-летняя Таисия Б. находится в стрессовом состоянии. Также 16-летний Иван Ч., 14-летний Даниил К и 14-летняя Ксения К. госпитализированы с черепно-мозговой травмой.

18-летний россиянин, который устроил взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре, скончался от полученных травм. Причиной смерти стала обильная кровопотеря, уточнили в правоохранительных органах.

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Юлия Ямпольская
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