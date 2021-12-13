На чеченском курорте появятся круглогодичные тюбинговые трассы

Круглогодичные тюбинговые трассы протяженностью 160 метро появятся на территории горнолыжного курорта «Ведучи» в Чечне. Как уточнил в беседе с ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев, новые трассы планируется открыть уже в феврале 2022 года.

«Строятся три параллельные трассы протяженностью 160 м каждая. Техническое открытие будет в конце декабря, а уже полностью оснащенные трассы с траволаторами для комфортного подъема планируется открыть к концу февраля», — пояснил собеседник агентства, добавив, что реализация проекта позволит привлечь больше туристов.

Министр упомянул, что на территории курорта также собираются открыть SPA-комплекс.

Горнолыжный курорт в Чечне открылся в январе 2018 года. Сейчас на его территории работают канатная дорога длиной более 800 метров и трасса для начинающих лыжников протяженностью около 1 километра, также есть искусственная трасса для круглогодичного катания.

Ранее стало известно, что в Чечне на популярном горнолыжном курорте «Ведучи» захотели построить отель на 200 номеров. Отель, предположительно, заработает в 2023 году, в ближайших планах курорта открыть банный комплекс с бассейнами. Как рассказал министр по туризму региона Муслим Байтазиев, власти республики надеются запустить его до конца года.