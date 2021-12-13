В России назвали «порочным кругом» визовый вопрос с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не будет решать визовые проблемы с США в рамках диалога по безопасности, сообщают «Известия».

Рябков назвал «замкнутым порочным кругом» визовый вопрос с США и подчеркнул, что Россия «не стремится, не пытается и не будет смешивать» вопросы, не касающиеся стратегической стабильности, ИКТ-безопасности и «трудности двухстороннего характера по визам и деятельности загранучреждений».

«Это тоже важные сюжеты, но мы не должны допускать, чтобы одно попадало в зависимость от другого», — подчеркнул он.

Замглавы МИД добавил, что Россия планирует продолжать работу в тех вопросах, где возникают возможности, где американская сторона «хотя бы относительно прислушивается к здравому смыслу и к нашим подходам».

В том же интервью Рябков допустил закрытие дипмиссий России и США. По его прогнозу, это возможно при отсутствии улучшений в сфере работы загранучреждений обеих стран.