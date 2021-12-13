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В Набережных Челнах открылась юбилейная выставка «Время, вперед!»

В Набережных Челнах открылась юбилейная выставка «Время, вперед!»

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

В картинной галерее Набережных Челнов открылась юбилейная выставка «Время, вперед!» местного отделения Союза художников России. Об этом сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью, передает «Татар-информ».

Экспозиция посвящена 30-летию со дня образования объединения и 50-летию художественного фонда. На ней будут представлены произведения из авторских коллекций художников, фондов картинной галереи и Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.

На выставке будет представлено более 130 экспонатов разных жанров, которые продемонстрируют творческие поиски художников и отразят срез почти в полвека.

Мероприятие продлится до 21 января.

Ранее сообщалось, что в Казани откроется выставка механических кукол и антиквариата XVIII-XX веков. Посетители смогут ознакомиться с собранными за многие годы антикварными редкостями: автоматонами, самоиграющими музыкальными инструментами, механическими куклами.

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Сергей Истомин
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