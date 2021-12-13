МВД рассказало о взрыве в подмосковном монастыре

Устроивший взрыв в подмосковном монастыре был 18-летним выпускником православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщило МВД России.

В результате подрыва самодельного взрывного устройства пострадал он сам и 15-летний подросток. Весь педагогический состав и ученики эвакуированы прибывшими полицейскими. На место приехала скорая помощь. Уточняется информация о других пострадавших и иные обстоятельства случившегося.

Ранее 13 декабря сообщалось, что в результате взрыва в православной гимназии при Серпуховском женском монастыре ранения получили семь человек.

