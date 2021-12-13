Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

МВД рассказало о взрыве в подмосковном монастыре

Устроивший взрыв в подмосковном монастыре был 18-летним выпускником православной гимназии

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Устроивший взрыв в подмосковном монастыре был 18-летним выпускником православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщило МВД России.

В результате подрыва самодельного взрывного устройства пострадал он сам и 15-летний подросток. Весь педагогический состав и ученики эвакуированы прибывшими полицейскими. На место приехала скорая помощь. Уточняется информация о других пострадавших и иные обстоятельства случившегося.

Ранее 13 декабря сообщалось, что в результате взрыва в православной гимназии при Серпуховском женском монастыре ранения получили семь человек.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности о взорвавшейся в Серпуховском монастыре бомбе
Власти отреагировали на взрыв в гимназии при подмосковном монастыре
Назван основатель выявленной ФСБ в России украинской неонацистской группировки
Дедушка учащегося Серпуховского монастыря рассказал подробности ЧП
Голикова оценила законопроект о введении QR-кодов
ФСБ показала задержание готовившей теракты группировки украинских неонацистов
Путин жестко поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности
«Газпрому» решили помочь получать прибыль от автозаправок
Российский фондовый рынок открылся ростом
Умер устроивший взрыв в гимназии при подмосковном монастыре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter