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Закрытая перед молитвой дверь спасла учащихся гимназии в Серпухове от взрыва СВУ

РБК: жертв после взрыва в Серпухове было бы больше в случае открытой двери

Фото: Прокуратура Московской области / ТАСС

Жертв при взрыве в православной гимназии в Серпухове могло бы быть больше, если бы в помещении, где проходила утренняя молитва, не закрыли дверь. Обычно эта дверь не закрывается. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале

По данным источника, из-за этого устроивший взрыв в Серпухове юноша не смог попасть внутрь здания. Безоболочное взрывное устройство сработало у входа в гимназию. После взрыва юноша пытался забаррикадироваться внутри, однако ему это не удалось.

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Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник гимназии планировал устроить взрыв во время утренней молитвы. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках. В 8:24 там же произошел взрыв, после которого юноша безуспешно попытался заползти внутрь помещения. За медицинской помощью после взрыва обратились десять человек.

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Елизавета Новикова
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