Полиция вернула 14-летнюю дочь пытавшимся продать ее замуж родителям

Полицейские в китайском уезде Чжуннин Нинся-Хуэйского автономного района прервали свадьбу 14-летней девочки, родители которой подозреваются в том, что продали ее в качестве жены незнакомцу за приданое в 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей). Об этом сообщает CNN.

Девочка во время свадьбы вызвала полицию и сообщила, что ее против воли пытаются принудить выйти замуж. Полиция и представители других государственных структур поспешили в дом жениха по фамилии Ли и остановили церемонию.

Родители девочки, которые успели купить на полученные деньги золотые украшения, вернули приданое семье жениха после переговоров. Дочь вернули родителям. Полиция не сообщает их фамилию. О произошедшем сообщило в соцсетях местное министерство юстиции. В посте на платформе WeChat говорилось, что местная полиция «своевременно и мудро отреагировала на сообщение» и не позволила свадьбе состояться, но пост стерли после противоречивых комментариев в соцсетях.

Китайское законодательство запрещает родителям или опекунам несовершеннолетних разрешать или насильно заставлять вступать в брак, или осуществлять помолвку. В Китае мужчинам можно вступать в брак с 22 лет, а женщинам с 20, однако за нарушение этого закона не предусмотрено наказаний.

Ранние браки были обычным делом в Китае, и до сих пор иногда случаются в сельской местности. Однако инцидент шокировал городских жителей, которые критиковали действия родителей девочки и заявляли, что их необходимо наказать.

Многие родители, которые проживают в сельской местности, поощряют ранние браки своих детей, прежде чем они отправятся работать на заводы. Это особенно актуально для сыновей, которым бывает тяжело найти невесту из-за гендерного дисбаланса в Китае. Проблему усилила политика одного ребенка и селективные аборты. По данным китайских властей, количество мужчин в Китае на 35 миллионов превышает количество женщин.

Ранее сообщалось, что полицейские в деревне вблизи египетского города Эль-Хавамедия задержали родителей 11-летней невесты и 12-летнего жениха и сорвали помолвку детей в последний момент. Праздник, который устроили две семьи, прервался вскоре после того, как ювелирный магазин, где родители жениха и невесты покупали золото, опубликовал в Facebook фотографии.