Минтруд предложил урегулировать зарплаты шахтеров

Минтруд России предложил урегулировать зарплаты на шахтах. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Энергетика», сообщает ТАСС.

По словам Новака, усовершенствовать систему оплаты труда шахтеров поручил президент России Владимир Путин. Минтруд подготовил предложения по изменению тарифного соглашения, но они пока не исполнены. «Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива "70 на 30" в фонде оплаты труда. Важно не создавать стимулов для пренебрежения вопросами безопасности», — отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Путин на совещании по ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе высказал свое недовольство после доклада доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеровв. По мнению главы государства, ведомству не удалось провести глубокого анализа ситуации.