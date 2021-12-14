В Германии предсказали рост цен на газ из-за проблем с «Северным потоком-2»

Власти Германии задерживают сертификацию газопровода «Северный поток-2», из-за чего странам Европы следует ожидать дальнейшего роста цен на газ. С таким предсказанием выступил депутат Европарламента (ЕП), немецкий политик от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра в разговоре с «Известиями».

По его словам, спустя пару часов после того, как цена на электроэнергию в Германии подскочила до 200 долларов за 1 мегаватт, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что не видит перспектив одобрения газопровода в ближайшее время. «Это вряд ли можно рационально объяснить, и это лишь приведет к дальнейшему росту цен на природный газ в еврозоне. Очевидно, что наши соседи больше не хотят с этим мириться», — считает евродепутат.

Он пояснил, что власти Австрии критикуют такой подход немецких властей. Кра уверен, что в дальнейшем страны Европы продолжат оказывать давление на Берлин из-за проблемы с ценами на газ.

Ранее новый канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал запуск проекта, заявив, что он обеспечивает безопасность поставок энергии в Европейский союз.

