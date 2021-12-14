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В Афганистане прогремели три взрыва

РИА Новости: в Кабуле прогремели два взрыва, еще один произошел в провинции Гильменд

Фото: Ali Khara / Reuters

В столице Афганистана Кабуле прогремели два взрыва, еще один произошел в провинции Гильменд тот же день. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные источники.

По словам источников агентства, одна бомба взорвалась на юго-востоке Кабула, в результате погибли три человека. Еще одна взорвалась в кабульском районе Даште-Барчи, никто не пострадал.

Третий взрыв прогремел в провинции Гильменд, неизвестные заложили бомбу недалеко от дороги. По меньшей мере четыре человека получили ранения. О погибших не сообщается.

За последний месяц в Афганистане произошло пять взрывов. «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) взяло ответственность за теракты, случившиеся 10 декабря в Кабуле. По официальным данным, двое человек погибли, еще четверо были ранены.

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Елизавета Наумова
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