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ИГ взяло ответственность за взрывы в Кабуле

Shamshad News: ИГ взяло ответственность за взрывы в Кабуле 7 декабря

Фото: Reuters

«Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за два взрыва в столице Афганистана Кабуле, произошедших накануне. Об этом сообщает в Twitter телеканал Shamshad News.

«ИГ взяло на себя ответственность за вчерашние взрывы в Кабуле», — говорится в сообщении.

О взрывах в столице стало известно накануне, 10 декабря. По официальным данным, двое человек погибли, еще четверо были ранены. Оба взрыва прогремели около 15:25 по местному времени (13:55 по московскому) в районе Даште-Барчи, где преимущественно проживают шииты-хазарейцы (представители этнического и религиозного меньшинства страны).

За несколько дней до этого, 7 декабря, взрыв произошел в районе Кабула Джой Шир. Информации о погибших и пострадавших не поступало, причиной случившегося стала заложенная у дороги мина.

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Варвара Кошечкина
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