Каждый седьмой американец переболел коронавирусом

Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 50 миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, общее число инфицированных с начала пандемии в штатах достигло 50 110 613. При том, что население США составляет 329,5 миллиона человек, то можно утверждать, что каждый седьмой американец уже переболел.

12 декабря Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявили, что большинство зараженных омикрон-штаммом коронавируса граждан были полностью вакцинированы. Там уточнили, что из 43 случаев заражения новым штаммом 34 человека получили обе дозы вакцины, а 14 из них уже успели ревакцинироваться.

