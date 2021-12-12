Большинство заразившихся в США омикрон-штаммом прошли вакцинацию

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявили, что большинство зараженных омикрон-штаммом коронавируса граждан были полностью вакцинированы. Об этом сообщает Reuters.

В CDC отметили, что из 43 случаев заражения новым штаммом 34 человека были полностью вакцинированы от COVID-19. Уточняется, что 14 из них уже успели ревакцинироваться.

В CDC также добавили, что у большинства зараженных были только легкие симптомы, такие как кашель, заложенность носа и усталость. Значительно реже у инфицированных наблюдались тошнота, рвота, одышка, диарея, потеря вкуса или запаха.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами. Новый штамм был зафиксирован в ряде стран Африки, Австралии, Бразилии, Индии, США, ОАЭ, Саудовской Аравии и нескольких европейских государствах. Ранее стало известно, что омикрон-штамм также был выявлен у двух россиян, прибывших из ЮАР.