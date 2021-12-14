Скрывавшаяся после кражи миллионов из российского банка кассирша сдалась

Кассирша из Ачинска пришла в полицию после кражи из банка 23 миллионов рублей, она скрывалась больше недели. Об этом сообщает издание Baza.

Женщина сдалась вечером 13 декабря по просьбе своей матери.

9 декабря МВД показало видео с кражей денег из российского банка в Ачинске Красноярского края. Работавшая там кассиршей местная жительница1991 года рождения открыла сейфы, забрала оттуда 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Деньги она сложила в коробки и унесла с собой.

Было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Полиция распространила ориентировку на кассиршу.