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Скрывавшаяся после кражи миллионов из российского банка кассирша сдалась

Baza: кассирша из Ачинска, укравшая из банка 23 млн рублей, сдалась полиции через неделю

Кадр: камеры видеонаблюдения банка

Кассирша из Ачинска пришла в полицию после кражи из банка 23 миллионов рублей, она скрывалась больше недели. Об этом сообщает издание Baza.

Женщина сдалась вечером 13 декабря по просьбе своей матери.

9 декабря МВД показало видео с кражей денег из российского банка в Ачинске Красноярского края. Работавшая там кассиршей местная жительница1991 года рождения открыла сейфы, забрала оттуда 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Деньги она сложила в коробки и унесла с собой.

Было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Полиция распространила ориентировку на кассиршу.

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Любовь Ширижик
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