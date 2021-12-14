Афганистан для укрепления своей валюты решил договориться с менялами

Центральный банк Афганистана объявил о мерах по укреплению курса национальной валюты афгани по отношению к американскому доллару. Одной из них стали переговоры с участниками серого обменного рынка, так называемыми менялами, сообщает «Интерфакс».

Также регулятор для поддержания курса своей валюты решил договориться о совместной политике с представителями коммерческих банков и торговцами. По мнению нынешнего руководства ЦБ, общими усилиями девальвацию афгани можно сдержать.

Афганская валюта рушится с момента прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России как террористическая). В последние дни падение ускорилось, при этом обменный курс различался в каждом городе.

На этом фоне в стране взлетели цены на продукты питания и другие товары. В понедельник, 13 декабря, совет министров провел экстренное заседание по укреплению курса национальной валюты. По его итогам было решено принять решительные меры по борьбе с контрабандой и контрафактной продукцией, фальшивыми купюрами и другими факторами, снижающими курс валюты.

Еще до прихода к власти талибов ВВП Афганистана на 40 процентов зависел от международной помощи. После переворота западные страны, не признающие новое правительство, заморозили международные фонды, в том числе финансовые активы, к которым Афганистан мог получить доступ через Всемирный банк и Международный валютный фонд.

В конце октября Международный валютный фонд спрогнозировал, что ВВП страны сократится на 30 процентов. В тот же месяц Евросоюз одобрил выделение стране гуманитарной помощи в объеме миллиарда евро, однако она не касается поддержки финансовой системы страны.