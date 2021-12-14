Афганистан запретил использовать иностранную валюту

Власти Афганистана запретили использовать в стране иностранную валюту. Об этом объявил заместитель премьер-министра страны Абдул Салам Ханафи в эфире телеканала Tolo News.

Он призвал афганцев в повседневной жизни пользоваться афгани и подчеркнул, что контрабанда американских долларов в Афганистан является преступлением. Ранее другой зампремьера Мулла Абдул Гани Барадар указывал, что экономические проблемы в стране растут день ото дня, и они могут повлиять не только на регион, но и на мир в целом.

Причем талибы (террористическая организация, запрещенная в России) запретили использовать в Афганистане иностранную валюту еще в начале ноября. «Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы все афганцы использовали только афгани при любой транзакции», — говорил представитель движения Забихулла Муджахид. Нарушителей обещали привлекать к ответственности.

Ранее стало известно, что Центральный банк Афганистана объявил о мерах по укреплению курса национальной валюты афгани по отношению к американскому доллару. Одной из них стали переговоры с участниками серого обменного рынка, так называемыми менялами.

Как говорил бывший вице-президент страны Амрулла Салех, в крахе частных банков и падении национальной валюты виноваты талибы. По его мнению, пока систему управления в Афганистане не признают легитимной, никто не будет инвестировать в национальную экономику.

Афганская валюта рушится с момента прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России как террористическая). В последние дни падение ускорилось, при этом обменный курс различался в каждом городе. На этом фоне взлетели цены на еду и другие товары. По итогам экстренного совещания по укреплению курса национальной валюты решено принять меры по борьбе с контрабандой и контрафактной продукцией, фальшивыми купюрами и другими факторами, снижающими курс афгани.