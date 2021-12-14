Тимошенко рассказала об историческом антирекорде Украины

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об историческом антирекорде страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, впервые в истории независимой Украины она заняла последнее место на европейском континенте по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения. «Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — подчеркнула политик.

Помимо этого, она отметила, что искусственно созданный на Украине энергетический кризис приводит к огромной инфляции, которая непосильна для населения. Тимошенко добавила, что при этом индексации зарплат, пенсий и социальных выплат не происходит.

Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что население Украины уменьшается с одним из самых быстрых темпов в мире. К 2050 году численность граждан может значительно сократиться. ООН представила аналитическую справку «Демографические процессы», в которой назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения. Авторы документа предсказали республике демографический кризис: численность граждан может снизиться до 35 миллионов человек к 2050 году. На этот процесс влияет низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и увеличение масштабов миграции.

