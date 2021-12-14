В Сыктывкаре появился новогодний арт-объект

В Сыктывкаре установили новогодний светодиодный арт-объект. Об этом сообщается на сайте администрации столицы Коми.

Речь идет об арке, которая изготовлена в виде ледяной ветви в теплых белых тонах. Она появилась у часов в сквере за Стефановской площадью.

Отмечается, что установить объект удалось при поддержке социального партнера — крупного завода по производству фанеры.

Ранее в декабре сообщалось, что в Сыктывкаре представили музыкальный коми-финский эксперимент. Концертную программу «Komi.Folk» представил Национальный музыкально-драматический театр Коми. В основе проекта, созданного совместно с театром Форсса Финляндии, — народные и авторские песни в современной аранжировке под рок, фолк, фанк, а также «приджазованные» композиции.