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Решившего жениться на авторе эротических романов епископа запретили в служении

Епископальная конференция Испании запретила совершать таинства женившемуся епископу

Фото: Ajuntament de Barcelona

Епископальная конференция Испании запретила в служении самого молодого епископа страны, который решил жениться на авторе эротических романов. Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении конференции, опубликованном в субботу, 11 декабря, говорится, что Хавьер Новелл-и-Гома, почетный епископ Сольсоны, заключил светский брак с доньей Сильвией Кабальоль-и-Клементе в Сурии, провинция Барселона, 22 ноября 2021 года.

Исходя из этого, согласно каноническому праву, Новеллу запрещается совершать любые церковные таинства и заниматься преподавательской деятельностью от имени Католической церкви. В официальном заявлении также отмечается, что пока Новеллу сохранен сан епископа.

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Хавьер Новелл прославился в 2010 году как самый молодой епископ Испании, приняв сан в возрасте 40 лет. В бытность священнослужителем он считался непримиримым противником абортов, однополых браков и эвтаназии. Также Новелл проводил сеансы экзорцизма и выступал за независимость Каталонии от Испании.

В конце августа священник неожиданно отказался от сана и уехал жить в Барселону. Позже выяснилось, что причиной этому стал роман с 38-летней Сильвией Кабальоль — психологом и автором эротических романов на сатанинские сюжеты. Бывшие коллеги пытались вернуть Новелла в лоно церкви, но ничего не добились.

В ноябре стало известно, что Новелл займется искусственным осеменением животных и лично поучаствует в получении семенной жидкости. «Епископ Новелл будет заниматься мастурбацией свиней», — пояснил работодатель Новелла.

Никита Савин
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