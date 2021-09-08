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Самый молодой епископ Испании отказался от сана ради любимой женщины

The Sun: испанский епископ нарушил целибат и отрекся от церкви ради возлюбленной
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Фото: Thays Orrico / Unsplash

Практиковавший экзорцизм 52-летний епископ Хавьер Новелл отказался от сана ради романа с 38-летней Сильвией Кабальоль, психологом и автором эротических романов с сатанинскими сюжетами. Об этом сообщает The Sun.

Новелл получил сан епископа испанского города Сольсона в 40 лет, став самым молодым епископом Испании. Епископ выступал против абортов, однополых браков и эвтаназии. Известно, что он поддерживал независимость Каталонии. В конце августа священнослужитель отрекся от сана и уехал в Барселону. Вскоре выяснилось, что решение епископа связано с любимой женщиной, ради которой он нарушил целибат.

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Испуганные коллеги Новелла посчитали, что в него вселились демоны, и начали молиться за епископа. Новелла пригласили принять участие в Епископальной конференции, чтобы обсудить его решение, но он наотрез отказался и заявил, что он не хочет ничего слышать ни о конференции, ни о епископах, ни о церкви.

По данным испанской газеты ABC, поступок Новелла дошел и до Папы Римского Франциска, и в Сольсону прибыл папский нунций, чтобы разобраться в случившемся.

Ранее сообщалось, что 70-летний американский экзорцист Стивен Россетти заявил, что Соединенные Штаты Америки попали под гнет демонов. По утверждению священника, за последние 10 лет количество случаев одержимости нечистой силой «выросло в геометрической прогрессии».

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