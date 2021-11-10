Бывший епископ оставил сан ради любимой и занялся осеменением свиней

Бывший священник, оставивший сан ради любимой женщины, устроился работать профессиональным осеменителем свиней. Об этом сообщает Daily Star.

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52-летний Хавьер Новелл, отказавшийся от сана епископа в конце августа 2021 года после того, как влюбился и нарушил целибат, устроился на новую работу. Бывший священник займется искусственным осеменением животных и лично поучаствует в получении семенной жидкости. «Епископ Новелл будет заниматься мастурбацией свиней», — пояснил работодатель Новелла.

Хавьер Новелл прославился в 2010 году как самый молодой епископ Испании, приняв сан в возрасте 40 лет. В бытность священнослужителем он считался непримиримым противником абортов, однополых браков и эвтаназии. Также Новелл проводил сеансы экзорцизма и выступал за независимость Каталонии от Испании.

В конце августа 2021 года священник неожиданно отказался от сана и уехал жить в Барселону. Позже выяснилось, что причиной этому стал роман с 38-летней Сильвией Кабальоль — психологом и автором эротических романов на сатанинские сюжеты. Бывшие коллеги пытались вернуть Новелла в лоно церкви, но ничего не добились.

Ранее сообщалось, что подросток из Ганы попал в тюрьму по ошибке и стал священником, находясь за решеткой. Отбывая несправедливое наказание, молодой человек по-новому взглянул на христианское учение и со временем решил принять сан.