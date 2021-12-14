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В Госдуме прокомментировали приговор Тихановскому

Депутат Затулин заявил, что «брутальный» срок Тихановскому не вызывает удовольствия

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что 18-летний срок в колонии усиленного режима, к которому был приговорен белорусский оппозиционер Сергей Тихановский — «брутальное» решение политических вопросов. Его слова приводит «Газета.Ru».

По утверждению депутата, приговор никак не смещает напряженность, которая продолжает ощущаться в отношении между властью и оппозицией республики. Следовало найти вариант примирения, добавил Затулин. «Удовольствие, безусловно, такое брутальное решение политических вопросов в Белоруссии, у меня не вызывает», — заключил зампредседателя комитета Госдумы.

14 декабря Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Он был признан виновным в призывах к насилию в отношении властей Белоруссии и подготовке массовых беспорядков в республике.

Тихановский пытался участвовать в выборах президента Белоруссии в минувшем году, однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики отказала ему в регистрации. Позже его задержали в Гродно на пикете по сбору подписей и поместили в СИЗО.

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Юлия Ямпольская
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