В Госдуме прокомментировали приговор Тихановскому
Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что 18-летний срок в колонии усиленного режима, к которому был приговорен белорусский оппозиционер Сергей Тихановский — «брутальное» решение политических вопросов. Его слова приводит «Газета.Ru».
По утверждению депутата, приговор никак не смещает напряженность, которая продолжает ощущаться в отношении между властью и оппозицией республики. Следовало найти вариант примирения, добавил Затулин. «Удовольствие, безусловно, такое брутальное решение политических вопросов в Белоруссии, у меня не вызывает», — заключил зампредседателя комитета Госдумы.
14 декабря Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Он был признан виновным в призывах к насилию в отношении властей Белоруссии и подготовке массовых беспорядков в республике.
Тихановский пытался участвовать в выборах президента Белоруссии в минувшем году, однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики отказала ему в регистрации. Позже его задержали в Гродно на пикете по сбору подписей и поместили в СИЗО.