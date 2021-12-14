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Мужчина признался в убийстве беременной девушки во время трансляции в Facebook

Американец признался в убийстве девушки в эфире Facebook, а затем застрелил бывшую жену

Фото: Eric Thayer / Reuters

Житель американского штата Мэриленд Раджаи Блэк признался в убийстве бросившей его беременной девушки, а затем расстрелял свою бывшую супругу. Об этом сообщает журнал People.

О расправе над Тарой Лабанг (Tara Labang) он рассказал в эфире Facebook. «Это было похоже на сон. Я никогда не думал, что стану таким парнем», — признался 44-летний анестезиолог, уточнив, что выстрелил возлюбленной в голову.

После этого американец направился к дому своей бывшей жены Венди Натали Блэк (Wendy Natalie Black), где устроил прямую трансляцию. Во время эфира он заявил, что именно Венди Натали виновна в произошедшем, а также в том, что у него началась депрессия. По словам врача, бывшая супруга обвинила его в растлении детей во время судов за опеку. Через несколько секунд послышался звук открывающейся двери, а Блэк повернулся к женщине со словами «вот и настал этот день». После этого видео обрывается.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила труп Венди Натали. Также было найдено тело Блэка — после содеянного мужчина покончил с собой.

Ранее ревнивый житель немецкой коммуны Бибесхайм-ам-Райн, земля Гессен, задушил жену и организовал фальшивые поиски вместе с детьми и сестрой убитой.

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Ксения Назарова
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