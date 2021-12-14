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Дед Мороз ответил на вопрос о QR-коде

Дед Мороз рассказал, что у него есть QR-код о вакцинации против коронавируса

Фото: Кристина Мурашова / РИА Новости

У российского Деда Мороза есть QR-код, который он получил после вакцинации против коронавируса. Об этом он рассказал во время онлайн-встречи с жителями Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

«Да, с документами у меня полный порядок, QR-код есть», — сказал новогодний волшебник, отвечая на вопрос участников встречи.

Прививку от коронавируса Дед Мороз сделал в июле этого года. Взрослых гостей в его новогодний терем пускают только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе, а также при отрицательном тесте на COVID-19.

Ранее стало известно, что в 2022 году Дед Мороз на своем праздничном поезде может посетить порядка 80 городов — это вдвое больше, чем у волшебника по плану в текущее предновогоднее путешествие.

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Инга Разумовская
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