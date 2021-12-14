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Консилиум врачей обнаружил у Саакашвили депрессию

Консилиум врачей не рекомендует переводить Саакашвили в тюрьму из-за выявленной депрессии

Фото: РИА Новости

Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, выявил у бывшего президента страны Михаила Саакашвили глубокую депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на невролога Тенгиза Цуладзе.

По словам специалиста, состояние экс-главы государства требует внимания, поэтому врачи не рекомендуют переводить его обратно в тюрьму. Помимо ПТСР и клинических признаков глубокой депрессии, у Саакашвили обнаружили парез взора, нарушение равновесия, общую слабость, а также анемию.

«У человека посттравматическое стрессовое расстройство. Это означает, что он получил этот стресс, травму в пенитенциарном учреждении, а особенно в Глдани. Поэтому мы не выступим сторонниками его обратного перевода в том плане, что лечение расстройства должно происходить в той среде, которая не напоминает человеку о тех обстоятельствах, в которых он получил стресс», — сказал Цуладзе.

Ранее невролог Отар Тоидзе потребовал отправить Саакашвили на лечение за рубеж. «Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера», — объяснил специалист.

7 декабря Саакашвили начал саботировать получение медицинской помощи после того, как сотрудники пенитенциарной службы подвергли его дисциплинарному наказанию. Грузинскому политику быстро удалось отменить наказание и восстановить себя в прежних правах.

Марина Совина
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