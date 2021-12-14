В Пентагоне прокомментировали отказ продавать Украине зенитные ракеты

Власти США на постоянной основе ведут с Украиной диалог о ее потребностях в сфере самообороны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

Кирби ответил на вопрос американского журналиста о том, почему США отказываются продавать Киеву зенитные или противокорабельные ракеты. «Они (власти Украины — прим. "Ленты.ру") продолжают говорить об этом, продолжают просить, но США этого не делают», — отметил сотрудник СМИ.

Представитель Пентагона, комментируя данное заявление, заявил, что США привержены оказанию помощи Украине и покрытию ее потребностей в этой сфере. Он подчеркнул, что оборонное ведомство ведет переговоры с украинскими коллегами о возможностях поставок того, что им нужно, что Вашингтон может предоставить, чтобы помочь им с этим.

Помимо этого, Кирби рассказал, что США только что доставили на Украину военной помощи на 60 миллионов долларов. Он добавил, что последняя поставка была завершена на прошлой неделе, в нее вошло некоторое количество стрелкового оружия и боеприпасов, а также небольшие патрульные катера и противотанковые ракеты Javeiln.

Ранее сообщалось, что США отложили отправку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. По информации собеседников NBC News, пакет дополнительной помощи Киеву был подготовлен администрацией президента США Джо Байдена в последние несколько недель, однако не отправлен, несмотря на активные призывы властей Украины и некоторых парламентариев. Отмечается, что партия оружия и военной техники задерживается из-за того, что в правительстве США хотят дать больше времени для дипломатических усилий по ослаблению напряженности в регионе и разрядки, а также сохранить определенный рычаг воздействия в случае «вторжения» России.

