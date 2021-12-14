Байден распорядился оказать помощь штатам Иллинойс и Теннесси

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штатах Иллинойс и Теннесси, пострадавшим ранее в результате сильных бурь, шквальных ветров и торнадо. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Американский лидер также распорядился оказать помощь вышеуказанным штатам. В сообщении отмечается, что все усилия для оказания помощи населению могут координировать министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Ранее торнадо и ураганы обрушились на ряд американских штатов. В частности, 11 декабря в штате Кентукки прошли четыре торнадо, из-за них разрушения зафиксированы в 15 округах. Торнадо разрушил свечной завод в штате. Губернатор штата Энди Бешир в ходе пресс-конференции заявил, что в результате разгула стихии погибло свыше 100 человек. Он назвал торнадо самыми разрушительными в истории штата.

