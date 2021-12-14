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Стоимость «мемной» криптовалюты взлетела после твита Маска

Стоимость криптовалюты Dogecoin поднялась до 0,2 доллара после твита Илона Маска

Фото: Yuriko Nakao / AFLO / Globallookpress.com

Стоимость «мемной» криптовалюты Dogecoin взлетела почти на четверть после того, как Илон Маск анонсировал в Twitter возможность приобрести на нее мерч Tesla.

«Tesla выпустит мерч, который будет продаваться за Doge. Посмотрим, как все пойдет», — написал Маск. После твита бизнесмена Dogecoin подорожала на максимуме на 23,76 процента, с 0,164 до 0,2 доллара за штуку. На момент написания заметки стоимость скорректировалась до 0,186 доллара, свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Курс DOGEUSD от TradingView

Криптовалюта Dogecoin, которую назвали в честь интернет-мема Doge, придумана в 2013 году программистами Джексоном Палмером и Билли Маркусом. Стремительный рост криптовалюты начался в начале 2021 года после того, как Маск несколько раз шутливо упомянул ее в своих твитах.

В середине мая Палмер назвал Маска самовлюбленным аферистом, однако спустя минуту стер это сообщение в Twitter, чтобы оно не помешало программисту «вести спокойную жизнь». Позже он заявил, что участие миллиардера в комедийном шоу Saturday Night Live было «кринжовым» (отвратительным).

В начале декабря бывший брокер Джордан Белфорт, ставший прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-Стрит», раскритиковал мемные криптовалюты. Он уверен, что такие монеты создавались ради шутки, а некоторые цифровые активы являются откровенным мошенничеством, создателей которых следует посадить в тюрьму.

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Платон Щукин
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