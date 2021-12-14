Звезду фильма «Один дома» обвинили в насилии

Американского актера Девина Рэтрея, известного по роли Базза Маккалистера в фильме «Один дома», обвинили в насилии. Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственные источники.

Известно, что ранее артист поссорился со своей подружкой в отеле. Свидетели конфликта отметили — ссора была настолько громкой, что на место вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов посчитали ситуацию исчерпанной, когда выяснили, что возлюбленная Рэтрея получила отдельный номер на ночь. В результате никаких арестов не производилось, однако пара рассталась.

После инцидента сообщалось, что подружка Рэтрея решила написать на своего бывшего заявление, в котором отметила, что актер во время ссоры душил ее и закрывал ей рот рукой. Потерпевшая также рассказала, что укусила звезду фильма «Один дома» за руку, а он ударил ее по лицу, после чего она убежала на лестничную клетку. В настоящий момент в деле разбираются правоохранители.

Ранее стало известно, что обвиненный в каннибализме и насилии актер Арми Хаммер вышел из реабилитационного центра, где провел девять месяцев. Отмечается, что после рехаба артист планирует заняться бракоразводным процессом с телеведущей Элизабет Чэмберс и надеется, что ему удастся встретить праздники вместе с детьми.