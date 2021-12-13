Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер провел девять месяцев в рехабе

Обвиненный в каннибализме и насилии актер Арми Хаммер вышел из реабилитационного центра, где провел девять месяцев. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что после рехаба артист отправился на Каймановы острова. Он планирует заняться бракоразводным процессом с телеведущей Элизабет Чэмберс и надеется, что ему удастся встретить праздники вместе с детьми.

В январе в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.

В марте артиста обвинили в изнасиловании. Его предполагаемая жертва утверждала, что это произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.