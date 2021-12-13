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Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер провел девять месяцев в рехабе

Актер Арми Хаммер вышел из реабилитационного центра, где провел девять месяцев

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Обвиненный в каннибализме и насилии актер Арми Хаммер вышел из реабилитационного центра, где провел девять месяцев. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

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2 февраля

Отмечается, что после рехаба артист отправился на Каймановы острова. Он планирует заняться бракоразводным процессом с телеведущей Элизабет Чэмберс и надеется, что ему удастся встретить праздники вместе с детьми.

В январе в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.

В марте артиста обвинили в изнасиловании. Его предполагаемая жертва утверждала, что это произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.

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Марина Погосян
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Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер провел девять месяцев в рехабе
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