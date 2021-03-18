Обвиняемого в каннибализме Арми Хаммера обвинили в изнасиловании

Голливудского актера Арми Хаммера, ранее обвиняемого в каннибализме, обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает портал TMZ.

Девушка по имени Эффи утверждает, что Хаммер насиловал ее более четырех часов. В частности, он ударил девушку головой о стену. По ее словам, это произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.

Как рассказала Эффи, она познакомилась с актером в 2016 году в одной из соцсетей, когда ей было 20 лет. Вскоре они начали с Хаммером отношения, которые через некоторое время стали насильственными и жестокими.

В январе 2021 года в сети появились скриншоты переписок Арми Хаммера с женщинами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и говорил о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать ее бьющееся сердце в руках.

Позднее еще несколько экс-возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце поведала, что однажды Хаммер вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, он просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.

Многие поклонники Хаммера отказались верить заявлениям. Однако бывшая супруга актера Джоша Лукаса Джессика Чинчин Энрикес подтвердила подлинность материалов. Она отметила, что актер увлекался БДСМ и отправлял собеседницам подобные сообщения.