Арми Хаммер втайне выехал из своего дома

Голливудский актер Арми Хаммер (Armie Hammer) втайне выехал из своего дома в Лос-Анджелесе, продажей которого он занимался со своей супругой Элизабет Чеймберс (Elizabeth Chambers). По словам соседей, около дома глубокой ночью работали грузовики. Об этом сообщает газета Page Six.

Хаммер уехал из особняка, расположенного в районе Ханкок-парк. По данным издания, соседи были удивлены, что актер выбрал для переезда ночное время. Они добавили, что тогда не заметили Хаммера на участке, но видели, как после полуночи около дома работали грузовые машины с включенными фарами.

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Супруги выставили особняк на продажу в сентябре 2020 года после объявления о разводе. Изначально они хотели выручить за недвижимость 5,8 миллиона долларов, но через месяц снизили цену до 5,3 миллиона долларов. Несмотря на скидку, пара не смогла найти покупателя. В итоге в феврале 2021 года Хаммеру и Чеймберс удалось продать дом за пять миллионов долларов (более 370 миллионов рублей).

По данным New York Post, трехэтажный особняк занимает площадь около 583 квадратных метров. Он был в 1927 году в стиле Тюдоров. Теперь там семь спален, шесть ванных комнат, гостиная, столовая и кухня. На участке также есть просторный двор и бассейн. Интерьер дома выполнен в светлых тонах с использованием оригинальных деталей в виде арок, лепнины и витражей.

В январе 2021 года в сети появились скриншоты переписок Арми Хаммера с женщинами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и говорил о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать ее бьющееся сердце в руках. Многие поклонники Хаммера отказались верить заявлениям. Однако бывшая супруга актера Джоша Лукаса Джессика Чинчин Энрикес подтвердила подлинность материалов. Она отметила, что актер увлекался БДСМ и отправлял собеседницам подобные сообщения.

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