Мать обвиненного в каннибализме Хаммера знала о его «демоническом поведении»

Бывшая возлюбленная обвиненного в каннибализме американского актера Арми Хаммера, Instagram-модель Пейдж Лоренце, рассказала об общении с его родственниками. Об этом сообщает Page Six.

По словам девушки, мать артиста предупреждала о его «демоническом поведении». При этом она не обсуждала с Лоренце странные выходки сына.

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«Она буквально говорила мне следующее: "У него демоническое поведение, дьявол пытается одержать победу над ним". Я не очень религиозный человек, так что мне было не по себе от таких слов. Но у меня действительно сложилось впечатление, будто она знает о его темной стороне», — сказала модель.

В начале года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.