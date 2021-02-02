Бывшая жена Арми Хаммера впервые высказалась о скандале с каннибализмом

Бывшая жена актера Арми Хаммера впервые высказалась на тему скандала с каннибализмом, в центре которого оказался ее экс-супруг. Элизабет Чэмберс поделилась своими переживаниями в Instagram.

«Несколько недель я пыталась осознать все, что открылось. Я шокирована, мое сердце разбито. Я не представляла, как много я не знала. Я поддерживаю всех жертв насилия и призываю каждого, кто испытал эту боль, обратиться за необходимой помощью. Пока я не буду больше комментировать эту тему», — заявила 38-летняя модель в первой после долго молчания публикации.

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Чэмберс добавила, что сейчас ее приоритетом является воспитание общих с Хаммером детей и собственное здоровье. Она поблагодарила подписчиков за слова поддержки, а предполагаемые жертвы ее бывшего мужа выразили женщине свое уважение.

Ранее в интернете были обнародованы скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позже несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении.