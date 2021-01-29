Арми Хаммер покинул еще один проект из-за скандала с каннибализмом

Голливудский актер Арми Хаммер покинул еще один проект из-за обвинений в каннибализме. Об этом сообщает Variety.

Из-за скандала артист отказался от участия в мини-сериале «Предложение», который рассказывает о создании фильма «Крестный отец». Он должен был сыграть Эла Радди — продюсера гангстерской драмы. В настоящее имя ведутся поиски нового актера на одну из главных ролей.

Материалы по теме «Я стопроцентный каннибал» Садизм, наркотики и измены: почему о выходках актера Арми Хаммера заговорил весь мир В одной лодке Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят

Уточняется, что представители Хаммера отказались обсуждать его уход из проекта. Компания Paramount Plus, которая занимается производством сериала, также не стала давать каких-либо комментариев.

14 января стало известно, что артист отказался от съемок в фильме с певицей Дженнифер Лопес «Свадьба по залету». Он подчеркнул, что любые обвинения в его сторону являются лживыми, и добавил, что в сложившейся ситуации не может оставить детей на четыре месяца и уехать на съемки.

Ранее в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.