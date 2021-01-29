Арми Хаммер покинул еще один проект из-за скандала с каннибализмом

Голливудский актер Арми Хаммер покинул еще один проект из-за обвинений в каннибализме. Об этом сообщает Variety.
Из-за скандала артист отказался от участия в мини-сериале «Предложение», который рассказывает о создании фильма «Крестный отец». Он должен был сыграть Эла Радди — продюсера гангстерской драмы. В настоящее имя ведутся поиски нового актера на одну из главных ролей.
Уточняется, что представители Хаммера отказались обсуждать его уход из проекта. Компания Paramount Plus, которая занимается производством сериала, также не стала давать каких-либо комментариев.
14 января стало известно, что артист отказался от съемок в фильме с певицей Дженнифер Лопес «Свадьба по залету». Он подчеркнул, что любые обвинения в его сторону являются лживыми, и добавил, что в сложившейся ситуации не может оставить детей на четыре месяца и уехать на съемки.
Ранее в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.