У Арми Хаммера нашли секретный Instagram с постами о наркотиках и бондаже

У голливудского актера Арми Хаммера нашли секретный Instagram-аккаунт c постами о наркотиках и мемами о бондаже. Об этом сообщает Page SIx.

Предполагается, что 34-летний артист вел закрытую страницу под ником el_destructo_86, на которую было подписано 12 пользователей. В аккаунте он рассказывал о том, что ему нужно сдать тест на наркотики, чтобы увидеться с бывшей женой Элизабет Чемберс и двумя детьми.

«Результат отрицательный, сучки. Мое тело — точно настроенная машина для обработки токсичных веществ. Если честно, в моей моче были ТГК и бензодиазепины, но у кого их нет», — написал Хаммер под фотографией. В другом посте актер отметил, что развод — это весело, но запрещенные вещества веселее.

Актер также поделился видео с девушкой в нижнем белье, которая стоит на четвереньках и ждет Хаммера на кровати. Он заявил, что собирается заняться сексом с победительницей конкурса «Мисс Каймановы острова».

В январе в социальных сетях появились скриншоты переписок, в которых Хаммер признавался собеседнице, что хочет съесть ее, выпить кровь и подержать ее бьющееся сердце в своих руках. Многие поклонники предположили, что скриншоты являются подделкой, однако писательница и бывшая супруга актера Джоша Лукаса Джессика Чинчин Энрикес подтвердила их подлинность. В сентябре она сходила на свидание с артистом, однако позднее заблокировала его в социальных сетях.

Сам артист не стал комментировать обвинения, однако на фоне секс-скандала отказался от работы над фильмом «Свадьба по залету».