Арми Хаммер жаждал приготовить из бывшей возлюбленной барбекю

Бывшая возлюбленная голливудского актера Арми Хаммера Кортни Вуcекович рассказала, что артист признался ей в жажде приготовить ее ребра на барбекю и съесть их. В беседе с New York Post она сравнила отношения со звездой «Социальной сети» с тем, как если бы встречалась с Ганнибалом Лектером из «Молчания ягнят».

«Он сказал, что хочет сломать мне ребро, приготовить его на барбекю и съесть. ***** [Черт возьми], это было странно. Он говорит: "Хочу откусить от тебя кусочек". Если у меня появлялась ранка на руке, он любил присасываться к ней или лизать ее. Но это самое странное, что у нас было», — заявила она.

Ранее в январе в соцсетях появились скриншоты переписок, в которых Хаммер признавался собеседнице, что хочет съесть ее, выпить кровь и подержать ее бьющееся сердце в своих руках. Подлинность слитых переписок подтвердила писательница Джессика Чинчин Энрикес. Источник заявил, что бывшая жена Хаммера не подозревала о его фантазиях, связанных с насилием. Сам артист отказался комментировать обвинения, однако на фоне секс-скандала вышел из работы над фильмом с певицей Дженнифер Лопес «Свадьба по залету».