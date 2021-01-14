Бывшая жена Арми Хаммера отреагировала на его переписки про БДСМ и каннибализм

Телеведущая и фотомодель Элизабет Чемберс отреагировала на утечку переписки своего бывшего мужа Арми Хаммера, в которых актер признавался в пристрастии к БДСМ-сексу и каннибализму. Об этом сообщает Daily Mail.

Близкий друг экс-жены артиста рассказал, что она знала о многочисленных изменах супруга, однако не подозревала о его фантазиях, связанных с насилием. Последние новости о поведении звезды «Социальной сети» вызвали у Чемберс шок и отвращение, утверждает ее знакомый.

«Многие из этих женщин связывались с Элизабет. Хотя сначала она не хотела признаваться себе в этом, теперь она знает, что они говорят правду. У Арми была сторона, о которой она не знала. Она не понимает, было ли так всегда или случилось что-то, что полностью изменило его», — отметил друг телеведущей.

Арми Хаммер и Элизабет Чемберс поженились в 2010 году. В браке у пары родились дочь Харпер Грейс и сын Форд Дуглас Арманд. Летом 2020 года актер заявил о разводе.

В январе в социальных сетях появились скриншоты переписок, в которых Хаммер признавался собеседнице, что хочет съесть ее, выпить кровь и подержать ее бьющееся сердце в своих руках. Многие поклонники предположили, что скриншоты являются подделкой, однако писательница и бывшая супруга актера Джоша Лукаса Джессика Чинчин Энрикес подтвердила их подлинность. В сентябре она сходила на свидание с артистом, однако позднее заблокировала его в социальных сетях.