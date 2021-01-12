Подлинность БДСМ-переписок с актером фильма «Социальная сеть» подтвердили

Писательница и бывшая супруга актера Джоша Лукаса Джессика Чинчин Энрикес подтвердила подлинность слитых в сеть БДСМ-переписок с актером Арми Хаммером. Она сообщила об этом в своем Twitter-аккаунте.

Известно, что в сентябре 34-летнюю писательницу заметили на свидании с актером фильма «Социальная сеть», однако позднее их общение прекратилось. По словам женщины, артист действительно увлекается БДСМ и отправляет собеседницам сообщения, в которых признается, что хочет выпить их кровь.

«Если вы задаетесь вопросом, являются ли подлинными переписки с Арми Хаммером (а они являются таковыми), то вам стоит задаться вопросом, почему мы живем в мире, в котором люди сомневаются в словах жертвы, а не в словах абьюзера», — написала Джессика Чинчин Энрикес.

Ранее в социальных сетях появились скриншоты переписок, в которых Хаммер признавался собеседнице, что хочет съесть ее, выпить ее кровь и подержать ее бьющееся сердце в своих руках. Многие поклонники предположили, что скриншоты являются подделкой.

Летом 2020 года Хаммер попал в похожий скандал, когда его уличили в секс-переписке с россиянкой. Артист якобы обсуждал с девушкой шибари и называл ее «маленькой шлюшкой».