Россияне назвали сумму для исполнения заветной мечты

Для исполнения мечты большинства россиян в следующем году необходимо пять миллионов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Такую сумму сочли достаточной 26 процентов респондентов. 23 процента указали, что им для достижения заветной цели хватит меньше 100 тысяч рублей. А 21 проценту опрошенных деньги для выполнения мечты вообще оказались не нужны.

При этом 55 процентов граждан рассказали, что мечтают о нескольких вещах. Также выяснилось, что каждый пятый мечтает о прекращении пандемии коронавируса.

В мае опрос Superjob показал, что для некоторых россиян в деньгах можно измерить счастье. В среднем для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, гражданам необходимо 173 тысячи рублей в месяц. У мужчин денежные аппетиты немного выше, чем у женщин: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. При этом молодежи до 24 лет хватит 130 тысяч рублей в месяц, а людям старше 45 лет — 195 тысяч рублей.

