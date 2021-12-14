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В Москве подорожало жилье для богатых

Barnes International: в Москве нет предпосылок для роста цен на элитное жилье

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В 2021 году цены на первичном рынке элитного жилья в Москве в среднем выросли на 50 процентов. В ряде проектов удорожание квартир и апартаментов было еще более значительным, говорится в материалах агентства Barnes International Moscow, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным риелторов, в два раза увеличились ценники как минимум в трех московских новостройках для богатых покупателей. В одной из них стоимость квадратного метра достигла 3 миллионов рублей. «Сейчас во многих элитных новостройках практически не осталось свободных квартир и апартаментов — это либо самые дорогие лоты в виде пентхаусов, цена "квадрата" в которых перевалила за 100 тысяч долларов, либо менее привлекательные лоты, например, без выдающихся видовых характеристик», — отмечают специалисты.

Они полагают, что в 2022 году цены на первичном элитном рынке жилья в столице останутся на прежнем уровне, поскольку предпосылок для дальнейшего рост нет. Стоимость «элитки» и так находится на пике, констатируют эксперты.

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26 ноября

Ранее стало известно, что самый дорогой пентхаус на вторичном рынке Москвы стоит 15 миллионов долларов, или 1,1 миллиарда рублей. Супердорогой лот площадью 435 квадратных метров расположен в элитном жилом комплексе в районе Хамовники.

Нина Ташевская
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