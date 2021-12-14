В Москве подорожало жилье для богатых

В 2021 году цены на первичном рынке элитного жилья в Москве в среднем выросли на 50 процентов. В ряде проектов удорожание квартир и апартаментов было еще более значительным, говорится в материалах агентства Barnes International Moscow, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным риелторов, в два раза увеличились ценники как минимум в трех московских новостройках для богатых покупателей. В одной из них стоимость квадратного метра достигла 3 миллионов рублей. «Сейчас во многих элитных новостройках практически не осталось свободных квартир и апартаментов — это либо самые дорогие лоты в виде пентхаусов, цена "квадрата" в которых перевалила за 100 тысяч долларов, либо менее привлекательные лоты, например, без выдающихся видовых характеристик», — отмечают специалисты.

Они полагают, что в 2022 году цены на первичном элитном рынке жилья в столице останутся на прежнем уровне, поскольку предпосылок для дальнейшего рост нет. Стоимость «элитки» и так находится на пике, констатируют эксперты.

Ранее стало известно, что самый дорогой пентхаус на вторичном рынке Москвы стоит 15 миллионов долларов, или 1,1 миллиарда рублей. Супердорогой лот площадью 435 квадратных метров расположен в элитном жилом комплексе в районе Хамовники.