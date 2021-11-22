В Москве нашли пять супердорогих пентхаусов

Самый дорогой пентхаус на вторичном рынке Москвы стоит 15 миллионов долларов, или 1,1 миллиарда рублей, следует из материалов агентства недвижимости Barnes International Moscow, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным риелторов, супердорогой лот площадью 435 квадратных метров расположен в элитном жилом комплексе в районе Хамовники.

Экстремально дорогие пентхаусы специалисты также нашли в Тверском районе (лот площадью 400 квадратных метров за 12,5 миллиона долларов, или 911 миллионов рублей) и на Арбате (420 «квадратов» за 790 миллионов рублей). В топ-5 попали объекты в Хамовниках и Пресненском районе за 10,9 миллиона и 10,6 миллиона долларов соответственно.

«Спрос на такие объекты остается стабильным практически в любое время, — отмечают консультанты. — Покупатели столь дорогой недвижимости приобретают ее не столько с целью инвестирования, сколько ради обеспечения собственной приватности и соответствия жилья высокому статусу его владельца».

Ранее в ноябре стало известно, что Москва вошла в пятерку городов мира с быстро дорожающим жильем для богатых. Первое место рейтинга занял Майами, второе — Сеул, третье — Шанхай, четвертое — российская столица, пятое — Торонто.