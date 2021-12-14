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В США рассказали о консультациях с ЕС по взаимодействию с Россией

Псаки: США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с Россией
Джен Псаки

Джен Псаки . Фото: Leah Millis / Reuters

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают консультации с Евросоюзом, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, важно «остаться на дипломатическом пути» и через него добиться деэскалации и разрешения ситуации.

«Это хороший знак, что идет дипломатическое взаимодействие, продолжаются дискуссии, в том числе с российскими лидерами и официальными лицами, украинцами и европейскими партнерами», — подчеркнула Псаки.

Ранее американский лидер Джо Байден и его финский коллега Саули Ниинистё обсудили «общие опасения» по поводу действий РФ возле границы с Украиной. Вместе с тем в ходе телефонного разговора президенты двух стран обсудили оборонное сотрудничество.

Марина Совина
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