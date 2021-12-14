В США рассказали о консультациях с ЕС по взаимодействию с Россией

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают консультации с Евросоюзом, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, важно «остаться на дипломатическом пути» и через него добиться деэскалации и разрешения ситуации.

«Это хороший знак, что идет дипломатическое взаимодействие, продолжаются дискуссии, в том числе с российскими лидерами и официальными лицами, украинцами и европейскими партнерами», — подчеркнула Псаки.

Ранее американский лидер Джо Байден и его финский коллега Саули Ниинистё обсудили «общие опасения» по поводу действий РФ возле границы с Украиной. Вместе с тем в ходе телефонного разговора президенты двух стран обсудили оборонное сотрудничество.

