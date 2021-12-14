В Менделеевском районе Татарстана открыли новую животноводческую ферму

В Татарстане состоялось открытие животноводческой фермы на 600 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает агентство «Татар Информ».

По информации издания, новая ферма появилась в поселке Псеево Менделеевского района благодаря выигранному гранту по линии Минсельхозпрода республики на сумму 16,6 миллиона рублей. Отмечается, что общая сумма инвестиций в данный проект составляет около 32 миллионов рублей.

«Открытие такой фермы — это новая страница в развитии животноводческого комплекса Менделеевского района», — подчеркнул руководитель Менделеевского района Радмир Беляев. По его словам, одной из задач в развитии округа он видит повышение деловой активности на селе.

В июле стало известно, что в Ставропольском крае откроется первая оленья ферма. Комплекс развернули в Андроповском округе у горы Брык, его официальное открытие состоялось 1 августа. Сообщалось, что в 2020 году в край завезли сотню европейских особей из Калининградской области. На фоне благоприятного климата оленихи дважды приносили потомство, поэтому число оленей на ферме достигло 265.