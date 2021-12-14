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Леди Гага поделилась селфи в платье с декольте и взволновала фанатов

Леди Гага позирует в черном платье с ассиметричным вырезом в зоне декольте на новом фото

Фото: @ladygaga

Американская певица и актриса Леди Гага поделилась новым снимком в откровенном наряде и взволновала фанатов. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети селфи 35-летняя знаменитость позирует в черном платье с тонкими бретелями и ассиметричным вырезом в зоне декольте, который частично оголяет ее грудь. На глаза Гаги нанесен яркий макияж в стиле smoky eyes, а губы подчеркнуты светло-коричневой помадой. Ее образ дополнили золотистые браслет и серьги.

Публикация набрала 1,3 миллиона лайков. Поклонники оценили внешний вид артистки и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Потрясающая! Мы любим тебя!», «Ты выглядишь невероятно!», «Итальянская королева», «Ты идеальна», «Выглядишь фантастически, Гага!» — восхищались они.

В ноябре Леди Гага снялась в одежде российского дизайнера Юлии Калманович в рекламе собственного косметического бренда HAUS Laboratories. На видео знаменитость позирует в шерстяном комплекте марки Kalmanovich, который состоит из бежево-коричневых мини-юбки и кроп-топа.

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Айсель Эюбова
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Леди Гага поделилась селфи в платье с декольте и взволновала фанатов
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